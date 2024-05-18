Aile Sosyal Hİzmetler Bakanı açıkladı. Hesaplara yattı

Düzenleme: Kaynak: AA
Aile Sosyal Hİzmetler Bakanı açıkladı. Hesaplara yattı
Bakan açıkladı. Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlara ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay 4,2 milyar lira Evde Bakım Yardımı hak sahiplerinin hesaplarına yatırıldı.

Aile Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan Evde Bakım Yardımı açıklaması...Bakan Göktaş bu ay 4,2 milyar lira Evde Bakım Yardımı parasının hesaplara yatırıldığını belirtti.

Evde Bakım Yardımı kapsamında hak sahibi başına aylık 7 bin 608 lira ödeme yapıldığını ifade eden Göktaş, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay 4,2 milyar lira Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırıldığını kaydeddi. Halihazırda 560 bin vatandaşın Evde Bakım Yardımı'ndan yararlandığını ifade eden Göktaş, Bakanlık olarak engellilik alanındaki hak temelli sosyal yardımların şeffaf bir anlayışla sürdürülebilir olması için çalışmalarını söyledi. Göktaş "Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

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