Aile ve Gençlik Fonu'na 9 bin 485 başvuru

Düzenleme: Kaynak: AA
Aile ve Gençlik Fonu'na 9 bin 485 başvuru

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gençlere yönelik kredi desteği sağlamak amacıyla oluşturulan Aile ve Gençlik Fonu'na şimdiye dek toplam 9 bin 485 başvuru gerçekleştirildi.

Fon, aile yapısının güçlendirilmesi, gençlerin sosyal risklere karşı korunması ve onların gelişimine destek olmak için "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi"ni hayata geçirdi. Evlilik yolunda ilk adımlarını atan gençlere, onaylanan başvuruları üzerine 48 ay vade ile 2 yıl ödemesiz, 150 bin TL'ye kadar faizsiz kredi imkanı sunulacak. Ayrıca, evlilik öncesinde ve sonrasında eğitim ve danışmanlık hizmetleri de verilecek.

Edinilen bilgilere göre, Aile ve Gençlik Fonu'na yapılan başvuru sayısı 9 bin 485'e ulaşmış durumda. "Pilot illerin seçiminde depremin etkilediği bölgenin genişliği dikkate alındı" diyen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'ın yazılı soru önergesine yanıt verdi. Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu'na başvuruların 15 Şubat'tan itibaren kabul edilmeye başlandığını anımsattı.

Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi'nin, evlenecek gençlere ekonomik destek sağlamanın yanı sıra, evlilik sürecinde karşılaşabilecekleri iletişim sorunları için danışmanlık ve eğitim programları sunmayı hedeflediğini belirten Göktaş, projenin ilk uygulaması için pilot illerin depremden etkilenen bölgeler göz önünde bulundurularak Adıyaman, Gaziantep'in Islahiye ve Nurdağı ilçeleri, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya olarak belirlendiğini ifade etti.

Göktaş, pilot uygulamanın ardından yapılacak değerlendirme sonucuna göre, projenin öncelikle depremden etkilenen diğer illerde ve ulusal düzeyde genişletilmesi için çalışmaların sürdürüleceğini vurguladı.

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