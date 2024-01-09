Aile yeni bölüm ne zaman? Aile yeni bölüm fragmanı yayınladı mı?

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Aile yeni bölüm ne zaman? Aile yeni bölüm fragmanı yayınladı mı?
Show TV’nin sevilen dizisi Aile, yeni bölümüyle bu akşam ekranlara geliyor. Aile, 27. bölümüyle izleyicileri heyecanlandıracak. Aile’nin yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Peki, Aile yeni bölüm ne zaman? Aile yeni bölüm fragmanı yayınladı mı?

Show TV’nin sevilen dizisi Aile, yeni bölümüyle bu akşam ekranlara geliyor. Aile, 27. bölümüyle izleyicileri heyecanlandıracak. Aile’nin yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Peki, Aile yeni bölüm ne zaman? Aile yeni bölüm fragmanı yayınladı mı?

Aile dizisi, 30 Mayıs’ta sezon finali yapmıştı. Yeni sezonda kaldığı yerden devam eden dizi, Soykan ailesinin yaşadığı maceraları, aşkları ve çatışmaları konu alıyor.

AİLE YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Aile’nin başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya yer alıyor. Tatlıtuğ, Soykan ailesinin reisi Aslan karakterini, Sarıkaya ise psikolog Devin karakterini canlandırıyor. Aile’nin oyuncu kadrosunda ayrıca Nur Sürer, Nejat İşler, Canan Ergüder, Levent Ülgen ve Emel Göksu gibi usta isimler de bulunuyor.

Aile’nin 27. bölümü, 2 Ocak Salı günü saat 20.00’de Show TV’de yayınlanacak.

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