Görüntüler Türkiye'den değil! Sepetle tankerin arkasında yolculuk yaptı

Kaynak: Haber Merkezi
Görüntüler Türkiye'den değil! Sepetle tankerin arkasında yolculuk yaptı
Bir tankerin arkasında alışveriş sepetinin içinde hızla yolculuk yapan kişi, fark eden sürücüyü şaşkına çevirdi.

Yurtdışında bir sürücü, yolda seyir halindeyken tankerin arkasında alışveriş sepetinin içinde hızla ilerleyen bir kişiyi fark etti. O anları telefonuyla videoya alan sürücü, gördüklerine inanamadığını belirtti.

Videonun paylaşılmasıyla birlikte sosyal medyada büyük ilgi gören bu olay, insanların ne kadar yaratıcı ve riskli davranışlara yönelebileceğini gösteriyor. Ancak bu tür tehlikeli eylemlerin trafik güvenliğini tehlikeye attığı unutulmamalıdır. Trafikte güvenliği sağlamak için herkesin kurallara uyması önemlidir.

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