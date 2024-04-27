Seyir halindeyken sanal bahis oynayan dolmuş şoförüne tepki yağdı

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Seyir halindeyken sanal bahis oynayan dolmuş şoförüne tepki yağdı
İstanbul'da bir dolmuş şoförü, seyir halindeyken sanal bahis oynayarak taşıdığı yolcuların ve kendi canını tehlikeye attı, sosyal medyada büyük tepki çekti

Sosyal medyada paylaşılan videoda, dolmuş şoförünün direksiyon başında telefonuyla bahis oynarken görüntülendiği görülüyor. Yolculardan birinin bu durumu fark etmesi üzerine tepkiler yükseliyor ancak şoförün umursamaz tavırları devam ediyor. Bu tehlikeli davranış, dolmuşta bulunan yolcuların can güvenliğini tehlikeye atan ve trafik kurallarını hiçe sayan bir tutum sergiliyor.

Özellikle toplu taşıma araçlarında seyir halindeyken dikkatin dağılmaması ve sürücülerin tamamen trafik ve yolculara odaklanması gerekiyor. Bu tür tehlikeli davranışlarla karşılaşıldığında ise yetkililere bildirilmesi ve gereken önlemlerin alınması önem arz ediyor.

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