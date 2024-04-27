Dizel araçlara yasak kararı. Yıllardır konuşulan yasakta tarih belli oldu

AB Konseyi'nde dizel araçların yasaklanmasına ilişkin karara onay çıkması ile bu araçların üretimin ne zaman durdurulacağı da belli oldu.

ABD'de ise 2022'de Kaliforniya'da benzin ve dizelle çalışan yeni araçların satışına resmen yasak getirilmişti. Yasağın ABD'de giderek yaygınlaşması bekleniyor. Türkiye'de ise Avrupa Birliği'ne girişle birlikte dizel araç yasağına tabi olacak.

DİZEL ARAÇLARIN ÇEVREYİ KİRLETMESİNE SON VERİLECEK

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de dizel araçlar akaryakıt fiyatlarından dert yanan sürücüler için tercih nedeni oluyor. Az yakıt tüketen ve uzun yol gidebilen dizel araçlar ise bu yönleri ile sürücülerin tercihi oluyor. Ancak ucuz maliyetli olsalar da önümüzdeki yıllar bu araçların elektrikli araçlarla rekabetinin sonlanması bekleniyor.

Dizel araçların atmosfere saldığı karbondioksit nedeni ile küresel ısınmayı artırdığı biliniyor. Bu nedenle ülkeler teker teker dizel otomobillerin üretimine yasak getiriyor. Avrupa Birliği ise bağlı tüm ülkelerde uygulanmak üzere 2035 yılında tüm dizel araçlarının üretimini yasaklamayı planlıyor. Ancak bu tarih öncesinde dizel otomobil almış ve uzun süre kullanmayı düşünen sürücülerin bir süre daha araçlarını kullanabilecekleri belirtiliyor.

ARAÇ ÜRETİMİ DURDURULACAK

Diğer yandan dünya otomotiv piyasasına yön veren 10 marka şimdiden elektrikli araçlara yönelmiş durumda ve 2030 yılı itibarıyla dizel ve benzinli araç üretimini durduracaklarına ilişkin kararlar alarak tek tek açıklama yapıyor. Bu açıklamalar da AB'nin yasak kararını destekliyor. AB'nin aldığı karbon emisyon standartlarının zamanla diğer üye olmayan ülkelerce de benimsenmesine kesin gözü ile bakılıyor.

OYLAMA TARTIŞMALAR İÇİNDE GERÇEKLEŞTİ

Avrupa Konseyi'nde yapılan dizel araçlara yasak getirecek karbon salınımı yasağı oylamasında üye ülkeleri enerji bakanları görüşlerini açıkladıktan sonra konu tartışmaya açıldı. Oylamada Polonya yasak kararına karşı çıkarken Bulgaristan, İtalya ve Romanya ise çekimser kaldı. diğer ülkeler ise yasağa onay verdi.