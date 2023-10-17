Aileler birbirine girdi 1 ölü 4 yaralı

Diyarbakır’da iki aile arasında bıçaklı ve silahlı kavga çıktı. Çıkan kavgada 1 kişi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, 4’de kişi yaralandı.

KAYNAK: AA
Aileler birbirine girdi 1 ölü 4 yaralı

AA’nın haberine göre Diyarbakır Merkez Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi'nde, iki aileden çocuklar arasında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. Aile bireylerinin de kavgaya dahil olmasıyla silahlar konuştu. Çıkan olayda 5 kişi yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavgada yaralanan kişiler çevredeki hastanelere nakledildi.

Yaralılardan Rezan D. (25) kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olaydan sonra yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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