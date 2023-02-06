Seren Serengil'in erkek arkada�� a�layarak destek istedi: Ailelerimiz i�eride s�k��t�...

T�rkiye'yi sarsan Kahramanmara� depremi sonras� �nl� isimlerden payla��mlar gelmeye devam ediyor. Volkan Demirel'den sonra Seren Serengil'in erkek arkada�� Mustafa Tohma da a�layarak bir payla��m yapt�.

Hatayl� olan Tohma, depremin ard�ndan yapt��� payla��mda ailesi ve yak�nlar� i�in yard�m istedi.

"Destek istiyoruz"

A�layarak yard�m videosu yay�nlayan Mustafa Tohma �unlar� s�yledi:

"Acilen Hatay'a yard�m ve destek istiyoruz, ailelerimiz i�eride s�k��t�. Destek istiyoruz l�tfen. Ailelerimiz i�eride s�k��t�, ��kam�yorlar."