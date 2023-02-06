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  • Seren Serengil'in erkek arkada�� a�layarak destek istedi: Ailelerimiz i�eride s�k��t�...

Seren Serengil'in erkek arkada�� a�layarak destek istedi: Ailelerimiz i�eride s�k��t�...

Seren Serengil'in Hatayl� sevgilisi Mustafa Rahman Tohma, Hatay'da meydana gelen depremde enkaz alt�nda kalan ailesi i�in i�in a�layarak destek ve yard�m istedi.

Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi - 15:19
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''Ailelerimiz i�erde s�k��t�'' Seren Serengil'in erkek arkada�� a�layarak destek istedi.

Seren Serengil'in erkek arkada�� a�layarak destek istedi: Ailelerimiz i�eride s�k��t�...
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T�rkiye'yi sarsan Kahramanmara� depremi sonras� �nl� isimlerden payla��mlar gelmeye devam ediyor. Volkan Demirel'den sonra Seren Serengil'in erkek arkada�� Mustafa Tohma da a�layarak bir payla��m yapt�.

Hatayl� olan Tohma, depremin ard�ndan yapt��� payla��mda ailesi ve yak�nlar� i�in yard�m istedi.

"Destek istiyoruz"

A�layarak yard�m videosu yay�nlayan Mustafa Tohma �unlar� s�yledi:

"Acilen Hatay'a yard�m ve destek istiyoruz, ailelerimiz i�eride s�k��t�. Destek istiyoruz l�tfen. Ailelerimiz i�eride s�k��t�, ��kam�yorlar."

 

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