Seren Serengil'in erkek arkada�� a�layarak destek istedi: Ailelerimiz i�eride s�k��t�...

T�rkiye'yi sarsan Kahramanmara� depremi sonras� �nl� isimlerden payla��mlar gelmeye devam ediyor. Volkan Demirel'den sonra Seren Serengil'in erkek arkada�� Mustafa Tohma da a�layarak bir payla��m yapt�.
Hatayl� olan Tohma, depremin ard�ndan yapt��� payla��mda ailesi ve yak�nlar� i�in yard�m istedi.
"Destek istiyoruz"
A�layarak yard�m videosu yay�nlayan Mustafa Tohma �unlar� s�yledi:
"Acilen Hatay'a yard�m ve destek istiyoruz, ailelerimiz i�eride s�k��t�. Destek istiyoruz l�tfen. Ailelerimiz i�eride s�k��t�, ��kam�yorlar."
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