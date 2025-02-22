Ailesi her yerde bu kızı arıyor

Kaynak: İHA

Diyarbakır’da kaybolan 27 yaşındaki epilepsi hastası Ceylan Taştan'ın ailesi, endişelendikleri kızlarından haber bekliyor.

Merkez Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde 21 Şubat'ta teyzesinin evinden çıkan Ceylan Taştan, en son Diclekent Mahallesi'nde görüldükten sonra bir daha haber alınamadı.

Ceylan Taştan’ın babası İsmail Taştan, aramadıkları bakmadıkları yer kalmadığını, karakollara başvuru yaptıklarını söyledi.

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Taştan, "Şimdiye kadar herhangi bir sonuç alamadık. Kendisine ulaşamıyoruz. En son Diclekent villalarında görülmüştür, tek bildiğimiz burdur. Bir an önce bulunması için yetkililerden rica ediyoruz. Kendisi zihinsel engellidir, hayati tehlikesi olabilir. İsmini soy ismini, adresini ifade edebiliyor. Şu anda adliye önündeyiz gerekli başvurularımızı burada da yapacağız. Şüphelendiğimiz hiç kimse yoktur" dedi.

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Anne Zeliha Taştan ise kızının biran önce bulunması çağrısında bulunarak, "Benim gibi hiçbir annenin ciğeri yanmasın. Kızım engellidir, bir de epilepsi hastasıdır. İlaçlarını kullanmadığı zaman bayılıp kriz geçiyor. Lütfen bir an önce bulunmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

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