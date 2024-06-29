Ailesini katleden 15 Temmuz gazisi Özcan Aybey yakalandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Ailesini katleden 15 Temmuz gazisi Özcan Aybey yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşanan olayda, bir şüpheli kayınpederi, kayınvalidesi ve bir kişiyi öldürüp, bir kişiyi de yaraladıktan sonra kaçtı. Şüpheli, polis ekipleri tarafından Foça Mahallesi'nde yakalandı.

Olayın detaylarına göre, Özcay Aybey adlı şüpheli, aralarında husumet bulunduğu iddia edilen kayınpederi Şükrü Aysu (53) ile kayınvalidesi Adile Aysu'yu (52) Fethiye ilçesine bağlı Kayaköy Mahallesi'ndeki evlerinde tabancayla vurarak öldürdü.

Olay sırasında havuz temizliği yapan Muhammet Akbaba da tabancayla saldırıya uğradı ve ağır yaralandı; ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli, olay yerinden kaçtıktan sonra başka bir villada bulunan E.U. ile S.G. isimli iki kişiyi yaraladı. Yaralılar, ilçedeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Olayın ardından bölgede geniş çaplı bir operasyon başlatıldı. Şüphelinin yakalanması için polis ekipleri yoğun çaba harcadı ve Foça Mahallesi'nde Çalış mevkiinde gizlenirken yakalandı. Şüpheli, gözaltına alındıktan sonra emniyetteki işlemlerine başlandı.

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