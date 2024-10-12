Ailesini katleden Ahmet Demir'in yakını konuştu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Ailesini katleden Ahmet Demir'in yakını konuştu

Gaziantep'te eşi ve 4 çocuğunu silahla vurduktan sonra aynı silahla intihar eden baba Ahmet Demir'in kuzeni Mehmet Buruk, olayla ilgili açıklamalarda bulundu.

Buruk, "Sadece psikolojik sorun yaşıyordu. Kendisi iyi bir insandı. Böyle bir şey yapacağı hiç aklımıza gelmezdi. Kendisi hayatla barışık bir insandı" dedi.

Gaziantep'te, 30 yaşındaki eşi Emine Demir, kızı 5 yaşındaki Azra, 4 yaşındaki oğlu Yusuf Eymen, 11 yaşındaki kızı Medine ve 6 yaşındaki kızı Edanur'u silahla öldürdükten sonra aynı silahla intihar eden baba Ahmet Demir'in kuzeni Mehmet Buruk, olayla ilgili konuştu.

"İLAÇLARINI HERHALDE SON ZAMANLARDA DÜZGÜN KULLANMADIĞI İÇİN BU OLAYLAR OLMUŞTUR"

Ahmet Demir'in yaklaşık bir buçuk senedir psikolojik tedavi gördüğünü söyleyen kuzen Mehmet Buruk, "Kendisi berberdir. Psikolojik tedaviden sonra ilaç kullanıyordu. İlaçlarını da herhalde son zamanlarda düzgün kullanmadığı için bu olaylar olmuştur. Biz de son zamanlarda Ahmet'in sıkıntısının olduğunu biliyorduk. İlaçları düzgün kullanmadığı zaman herhalde cinnet geçirmiş olması lazım ki dört çocuğunu, eşini ve kendisinin hayatına son vermiş" dedi.

"BÖYLE BİR ŞEY YAPACAĞI HİÇ AKLIMIZA GELMEZDİ"

Ahmet Demir'in böyle bir olayı gerçekleştirmesini asla beklemediklerini ifade eden Buruk, "Ahmet'in aile içinde herhangi bir tartışması yoktu, bir sorunu yoktu. Sadece psikolojik sorun yaşıyordu. Kendisi iyi bir insandı. Böyle bir şey yapacağı hiç aklımıza gelmezdi. Hayatla barışık bir insandı. Abdestinde, namazında, niyazında bir insandı. Kimseye borcu yoktu. Maddi anlamda hem kendisinin hem de ailesinin durumu iyi" diye konuştu.

Ailesini katleden babanın yakını konuştu

Ailesini katleden babanın yakını konuştu

Ailesini katleden babanın yakını konuştu

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