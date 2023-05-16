Ailesinin haber alamadığı kadın evinde öldürülmüş halde bulundu

Olay, Ankara Caddesi'ndeki 5 katlı bir binanın 3. katında meydana geldi. G.T.'den uzun süre haber alamayan ailesi durumu hemen polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, çilingir yardımıyla daireye girdikten sonra G.T.'yi kanlar içinde buldu.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, G.T.'nin vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandığı ve yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Olay yeri incelemesinin ardından G.T.'nin cesedi Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Polis ekipleri, cinayetin şüpheli ya da şüphelilerini yakalamak için çalışmalarını başlattı.