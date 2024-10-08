Ailesiyle bir olup sevgilisini sokak ortasında evire çevire dövdü. Onlarca kişi seyretti

Düzenleme: Kaynak: DHA
Ailesiyle bir olup sevgilisini sokak ortasında evire çevire dövdü. Onlarca kişi seyretti

Kadına şiddet bir türlü bitmiyor. İstanbul'a iki genç kızın vahşice katledilmesinin ardından Esenler'de bir kadın sevgilisi olduğu iddia edilen adam ve alilesince sokak ortasında dövüldü. Onlarca kişi seyretti. Saldırganlar çevredekilerin tepkisine rağmen şiddeti sürdürdü. Şiddet ortada, aracın plakası da belli.

Sokak ortasında yine kadına şiddet...İstanbul'da Semih Çelik'in iki genç kızı vahşice katlettiği ülke gündeminde yer alırken, kadına şiddet görüntüleri bitmiyor. Esenler'de ailesiyle birlikte sevgilisini darp etti. O anlar cep telefonuna kaydedildi. Aracın plakası belli. Şiddet de ortada. 41 AOJ 723 plakalı araçtan inen saldırgan adam genç kızı dakikalarca dövdü.

Esenler'de bir kişi, ailesiyle birlikte kız arkadaşını otoyol kenarında dakikalarca dövdü. Kadına şiddetin görüntüsü saniye saniye kaydedildi.

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İstanbul Esenler'de bir kişi, ailesiyle birlikte kız arkadaşını otoyol kenarında darbetti. Çevredekilerin tepkisine aldırmış etmeyen sevgili ve ailesi bir süre sonra araçlarına binerek uzaklaştı.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi O-3 otoyolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir kişi ailesiyle birlikte kız arkadaşını otoyol kenarında darbetmeye başladı.

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ÇEVREDEKİLERE ALDIRIŞ BİLE ETMEDİLER

Olaya görenlerin tepkisine aldırış etmeyen saldırganlar darbetmeye devam etti. Kısa süre sonra kadını 41 AOJ 723 plakalı otomobile bindiren saldırgan, araç içerisinde kadını darbetmeye devam ettikten sonra olay yerinden uzaklaştı. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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