Airfyer kullanılarak yapılan pek çok tarif zaman ve yapım aşamasıyla daha pratik olabiliyor. Airfyer’da yapabileceğiniz pratik sütlaç tarifini sizler için derledik. Peki, airfryer’da sütlaç yapılır mı? Airfryer sütlaç tarifi nasıl yapılır?

İşte airfyer’da sütlaç tarifi…

AİRFRYER SÜTLAÇ TARİFİ

Airfryer (hava fritözü) kullanarak sütlaç yapmak oldukça pratik bir yöntemdir.

- 1 su bardağı pirinç

- 1,5 su bardağı su

- 4 su bardağı süt

- 1 su bardağı toz şeker

- 1 paket vanilin şeker

- 1 yemek kaşığı pirinç unu veya mısır nişastası

AİRFRYER SÜTLAÇ NASIL YAPILIR?

Pirinci iyice yıkayın ve su ekleyerek orta ateşte pirinç suyu çekene kadar haşlayın. Pirinçler yumuşak olmalıdır. Haşlanmış pirinçleri bir kenara alın.

Bir tencerede sütü kaynatın. Kaynamış sütün içine haşlanmış pirinci ekleyin. Pirinçleri süt ile karıştırın ve kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra ocağın altını kısın.

Ayrı bir kapta şeker, vanilin şeker ve pirinç ununu veya mısır nişastasını karıştırın. Bu karışımı kaynayan süt ve pirinç karışımına ekleyin. Karışım koyu bir kıvam alana kadar karıştırarak pişirin. Karışımın topaklanmaması için sürekli karıştırın.

Sütlaç karışımını ocaktan alın ve biraz soğumasını bekleyin.

Airfryer'ı 180 dereceye ayarlayın ve ısıtın. Sütlaç karışımını airfryer kabına boşaltın. Airfryer'ı 180 derecede 10-15 dakika arası pişirin. Arada bir karıştırarak üstünün güzelce kızarmasını sağlayın.

Piştikten sonra sütlaçları servis kaselerine paylaştırın. Üzerine tarçın serperek servis yapın.