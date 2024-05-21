Ajan diye yakalandılar diz çöküp yalvardılar. Fotoğrafa herkes Rasim Ozan mı bu diye baktı

Afrika ülkelerinde son dönemde yükselen ABD ve Fransa karşıtı hareketler dikkat çekiyor. Geçmişte iki ülkenin etkin olduğu ve her istediğini yaptığı ülkelerde ortaya çıkan hareketlere karşı darbe başarısız darbe girişimleri yapıldı. ABD ve Fransa karşıtı hareketlerinin arkasında bir süredir bölgedeki etkinliklerini artıran Rusya’nın olduğu iddia ediliyor.

Demokratik Kongo Cumhuriyet’nde ABD destekli bir grubun darbe girişimi yaptığı öğrenildi. Ordu sözcüsü, olayı doğrulayarak darbenin kısa sürede bastırıldığını açıkladı.

CIA AJANI DİYE YAKALADILAR

Darbe girişiminin bastırıldığı Kongo’da çok çarpıcı bir gelişme oldu. Ülkede darbe girişimine destek verdiği iddia edilen 2 ABD’li yakalandı. Yakalanan ABD’lilerin CIA ajanı olduğu iddiası gündeme geldi.

Yakalanan ABD’lilerin ellerinde plastik kelepçelerle sokak ortasında görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde 2 ABD’linin diz çökerek Kongolu askerlere yalvardığı görüldü.

Kongo basını tutuklanan kişilerin CIA ajanları olduğunu ve ülkedeki karışıklıklardan sorumlu olduğunu yazdı.

Ordu yetkilileri, darbenin başında, daha önce ABD’de eğitim görmüş 41 yaşındaki Christian Malanga olduğunu öne sürdü. Edinilen bilgilere göre, Malanga, ABD’ye mülteci olarak gitmiş ve sonradan vatandaş olmuştu.

Sosyal medyada gündem olan görüntülerde yakalananlardan birinin Rasim Ozan Kütahyalı’ya benzerliği dikkat çekti. Görüntülere herkes “Rasim Ozan mı bu” diye baktı