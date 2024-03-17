Ajax öldü yeniden dirildi

Kaynak: Haber Merkezi
Ajax öldü yeniden dirildi
Hollanda Eredivisie'nin 26. haftasında, Ajax deplasmanda Sparta Rotterdam ile 2-2 berabere kalarak puanları paylaştı.

Jeroen Rijsdijk'in çalıştırdığı Sparta Rotterdam, John van't Schip yönetimindeki Ajax ile kozlarını paylaştı. Sparta Stadyumu'nda gerçekleşen karşılaşma, her iki takımın da ikişer golüyle 2-2 sona erdi. Sparta Rotterdam'ın golleri 28 ve 47. dakikalarda Arno Verschueren'den gelirken, Ajax'ın sayıları 65. dakikada Chuba Akpom ve 88. dakikada Steven Bergwijn tarafından kaydedildi. Ajax'tan Ahmetcan Kaplan, maçın 90+4. dakikasında kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Bu beraberlikle Ajax, puanını 41'e çıkarttı; Sparta Rotterdam ise 31 puana erişti. Eredivisie'nin gelecek haftasında Ajax, Zwolle deplasmanına giderken, Sparta Rotterdam evinde Fortuna Sittard'ı ağırlayacak.

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