Ajax yeni sezon formasını tanıttı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ajax yeni sezon formasını tanıttı

Hollanda ekibi gelecek sezon için Adidas'ın ürettiği yeni iç saha formalarının fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştı.

Tanıtılan yeni iç saha formasında geçen sezonun iç saha formasının aksine yakalı olarak tasarlandığı görülüyor. Ajaxlı yetkililer formanın "klasik bir karaktere" sahip olduğuna vurgu yaparak "pek az değişiklik" yapıldığının altını çiziyorlar.

Adidaslı yetkililer forma hakkında "Bu, diğer şeylerin yanı sıra, düğmeli yaka ve gömlek üzerinde tonlarca kullanılan Adidas çizgileriyle vurgulanıyor" açıklamasında bulundular.

Ajax ve Adidas arasındaki anlaşma Ocak ayında sonlanmış fakat anlaşma 2031 yılına kadar uzatılmıştı. Tanıtılan son forma, Adidas'ın Ajax için ürettiği 25. iç saha forması oldu.

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