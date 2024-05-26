Ajda Pekkan’dan sokak köpekleri yasasına tepki: Bizi de uyutsunlar o zaman

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ajda Pekkan’dan sokak köpekleri yasasına tepki: Bizi de uyutsunlar o zaman

Ajda Pekkan, çok tartışılan sokak hayvanlarıyla ilgili yasa teklifine tepki gösterdi.

Süperstar lakabıyla tanınan 78 yaşındaki ünlü şarkıcı Ajda Pekkan, yaz turnesinin ilk durağı olan Antalya’da sahne aldı. Antalya Açıkhava’da sevenlerine konser veren Pekkan, sevilen şarkılarını seslendirdi.

ajda-pekkan-dan-sokak-kopeklerinin-uyutulmasina-17364042-6220-amp.jpg

Sahiplenilmeyen sokak hayvanlarının uyutulmasının önerildiği yasa teklifiyle ilgili konuşan Süperstar, “Lütfen ses çıkarın, lütfen sesimiz olun. Ne olur, yalvarıyorum size. Eğer şu kadarcık bir kıymetim varsa. Onlar masumlar. Su istemezler, yemek istemezler, verirseniz yerler. Kimseye kötülük yapmazlar. Tabii ki başıboşlar olduğu zaman korkan insan var ve maalesef tırnak içinde yanlış yapanlar. Tabii ki hayvanlar anlıyor onu. O yüzden vallahi ben öyle bir hale geldim ki, biraz radikal bir tipim zaten. Bakmayın öyle sahnede ‘fiş fiş’ yaptığıma. Bizi de uyutsunlar o zaman.” diyerek yasaya olan tepkisini dile getirdi.

1200x628.jpg

İlgili Haberler
Sokak köpeklerinin uyutulması için kanun teklifi
Son Haberler
Üzüm üzüme baka baka kararır atasözünün anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
Üzüm üzüme baka baka kararır atasözünün anlamı nedir?
Bir dönemin çocuk yıldızı hayatını kaybetti Magazin
Bir dönemin çocuk yıldızı hayatını kaybetti
Galatasaray maçı öncesi Konya'da neler oluyor. Başkan Ömer Korkmaz ateş püskürdü Spor
Galatasaray maçı öncesi Konya'da neler oluyor. Başkan Ömer Korkmaz ateş püskürdü
Barbie nasıl doğdu nasıl efsane oldu Magazin
Barbie nasıl doğdu nasıl efsane oldu
Tarımda yapay zeka sıçraması Teknoloji
Tarımda yapay zeka sıçraması
Nagehan Alçı’nın mesajı Rasim Ozan Kütahyalıya mı? Şeytani bir dolandırıcı Gündem
Nagehan Alçı’nın mesajı Rasim Ozan Kütahyalıya mı? Şeytani bir dolandırıcı
Yıldırım düşen depo cayır cayır yandı Yaşam
Yıldırım düşen depo cayır cayır yandı