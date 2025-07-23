Ajda Pekkan'ın son görüntüsü olay oldu! “Yüz ifadesi kalmamış”

Yıllara meydan okuyan fiziği ve enerjisiyle sahnelerin tozunu attıran Ajda Pekkan’ın, son hali sosyal medyada olay oldu.

"Aldığım pozitif enerji yüzüme yansıyor. Başka bir şey yok. İhtiyacım olursa yine estetik yaptırırım. Bunu saklayacak bir durum da yok. Sadece 3-4 ayda bir göz altlarına, dudak etrafına botoks yaptırıyorum" diyen Ajda Pekkan son olarak Çeşme'de sahneye çıktı.

SON HALİ GÜNDEM OLDU

@alacatimuhtari isimli hesabın yaptığı paylaşımdaki görüntüler sosyal medya kullanıcıları arasında tartışmalara neden oldu. Onedio'nun haberine göre; botoks ve dolgunun etkisiyle Pekkan'ın mimiklerinin donuklaştığı yorumları yapıldı.

Kimi bu durumu estetik müdahalelere bağlarken ve eleştirilerini esirgemezken, kimileri de ünlü sanatçının yaşına rağmen hâlâ bu kadar güçlü sahne performansı sergileyebilmesine övgü yağdırdı.