AJET'e 1237 yeni kabin memuru

Kaynak: Haber Merkezi
AJET'e 1237 yeni kabin memuru
AJET'te görev yapacak olan 1237 kabin memuru düzenlenen törenle diplomalarını Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat’ın elinden aldı.

AJET'te 1237 yeni kabin memuru geldi. Eğitimden geçen 1237 kabin memuru düzenlenen törenle diplomalarını aldı.

Törene katılan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat yeni kabin memurlarına diplomalarını verdi.

AJET'in yarın ilk uçuşunu gerçekleştireceğini hatırlatan THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, kabin memurlarının firmayı gökyüzünde ve gittikleri yerlerde temsil edeceklerini hatırlattı.

Ahmet Bolat başarı dileğinde bulunarak şu ifadeleri kullandı:

"Aralık ayında başladıkları eğitimlerini başarıyla tamamlayan 1237 arkadaşımız dün belgelerini teslim aldılar ve eminim ki AJet'in başarılarına büyük katkı sağlayacaklar. Kısa sürede kendini rakiplerinden ayrıştıracağına inandığım AJet'e başarılar, kabin ekibi arkadaşlarıma da iyi uçuşlar diliyorum."

mezuniyet11.jpg

İlgili Haberler
Kılıçdaroğlu 200 bin liralık tazminat davasını kazandı
İlk kez Türkiye'de 'Sahilden uzak durun' uyarısı yapıldı. Dikkat dikkat! Bütün vatandaşlar sahilden uzak durun
Son Haberler
Operasyonda 169 bin 650 adet ele geçirildi Gündem
Operasyonda 169 bin 650 adet ele geçirildi
Alacak verecek meselesinde silahlar konuştu: 7 yaralı, 12 gözaltı Yerel Haberler
Alacak verecek meselesinde silahlar konuştu: 7 yaralı, 12 gözaltı
Süper Lig'den milli takıma bulaşan virüsü Sedat Kaya açıkladı Spor
Süper Lig'den milli takıma bulaşan virüsü Sedat Kaya açıkladı
Anadolu Otoyolu'nda kaza. 1 sürücü ağır yaralı Yerel Haberler
Anadolu Otoyolu'nda kaza. 1 sürücü ağır yaralı
Okuldaki ağaca tırmandı heyecan yarattı Gündem
Okuldaki ağaca tırmandı heyecan yarattı
Durdurulan otomobilde uyuşturucu bulundu Gündem
Durdurulan otomobilde uyuşturucu bulundu
Kadınlar saç saça baş başa kavga etti Gündem
Kadınlar saç saça baş başa kavga etti