AJET'e 1237 yeni kabin memuru

AJET'te 1237 yeni kabin memuru geldi. Eğitimden geçen 1237 kabin memuru düzenlenen törenle diplomalarını aldı.

Törene katılan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat yeni kabin memurlarına diplomalarını verdi.

AJET'in yarın ilk uçuşunu gerçekleştireceğini hatırlatan THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, kabin memurlarının firmayı gökyüzünde ve gittikleri yerlerde temsil edeceklerini hatırlattı.

Ahmet Bolat başarı dileğinde bulunarak şu ifadeleri kullandı:

"Aralık ayında başladıkları eğitimlerini başarıyla tamamlayan 1237 arkadaşımız dün belgelerini teslim aldılar ve eminim ki AJet'in başarılarına büyük katkı sağlayacaklar. Kısa sürede kendini rakiplerinden ayrıştıracağına inandığım AJet'e başarılar, kabin ekibi arkadaşlarıma da iyi uçuşlar diliyorum."