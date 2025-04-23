AJet’ten 23 Nisan sürprizi: Çocuk biletleri yarı fiyatına!

Çocukların bayram sevincini gökyüzüne taşıyan AJet, 23 Nisan tarihinde ve AJet Mobil Uygulaması üzerinden 2-11 yaş arası çocuklar için AJET0423 indirim koduyla alınacak biletlerde yüzde 50 indirim sunuyor.
Bu özel indirimli biletler, 23 Nisan – 5 Haziran tarihleri arasındaki tüm uçuşlarda geçerli olacak. Kampanya sayesinde aileler, ister tarihi ve kültürel gezilere çıkabilir, ister farklı şehirlerdeki yakınlarına sürpriz ziyaretler düzenleyebilir.
Erişilebilir fiyatlarla konforlu seyahat deneyimi sağlayan AJet, yurt içinde 41, yurt dışında ise 32 ülkede 57 destinasyona uçuş gerçekleştiriyor.