AJet'ten gelecek yıl 20 milyonun üzerinde yolcu hedefi

AJet Genel Müdürü Kerem Sarp, Türkiye'nin en genç hava yolu firması olarak ilk uçuştan bugüne 12 milyon yolcu taşıdıklarını, yıl sonuna kadar da 16 milyon yolcuya ulaşacaklarını belirterek, "Önümüzdeki sene de 20 milyonun üzerinde yolcuya ulaşmayı hedefliyoruz." dedi.

AJet, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'nın ardından, Tuzla kentini de uçuş ağına ekledi. Haftada bir gün (pazartesi) İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Tuzla Uluslararası Havalimanı'na karşılıklı sefer düzenlenmeye başlandı.

AJet Genel Müdürü Kerem Sarp, ilk uçuşla ilgili düzenlediği basın toplantısında, tuz yataklarıyla da tanınan Tuzla'ya açtıkları hattın, Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki ekonomik ve kültürel ilişkilerin gelişmesine katkı sağlamasını temenni etti.

Tuzla seferlerini artırmayı oluşacak talebe göre değerlendireceklerini aktaran Sarp, "Bosna Hersek'te uçabileceğimiz ikinci büyük şehir arayışımız vardı, Tuzla'yla aynı zamanda Osmanlı tarih ve kültür miraslarından kalan bağlantılarımız da var. Yabancı hava yollarının da yoğun olarak operasyon yaptığı, kendi içinde yıllık 500-600 bin trafiğin olduğu büyük bir havalimanı. Bundan dolayı tercih ettik. Potansiyeli yüksek." diye konuştu.

"BU PAZARDAN PAY ALABİLECEĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUZ"

Sarp, Tuzla'dan Avrupa'ya en fazla uçuş gerçekleştiren Avrupalı düşük maliyetli bir taşıyıcının bu pazardan çekildiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada büyük bir boşluk var. Tuzla bölgesinin Avrupa'da bayağı bir diasporası var, güçlü bir nüfus var. Yıllık 600 bin kişinin Tuzla'ya gelmesi, akrabasını ziyaret etmesi ciddi bir rakam. Bu pazardan pay alabileceğimizi düşünüyoruz. Nasıl olacak? Diyelim ki Danimarka'dan bir Bosna Hersek vatandaşı buraya direkt uçamıyor, öyle bir imkanı yok, İstanbul'a Sabiha Gökçen Havalimanı'na getireceğiz, oradan Tuzla'ya taşıyacağız ya da dönüşlerini bu şekilde sağlayacağız. Bu tarz trafikler havacılıkta çok fazla. Bu trafiği alacağız. Hem Türkiye'den hem de Bosna Hersek tarafından talep var."

Bu ay yurt dışında 9 noktaya uçuş başlattıklarını bildiren Sarp, uçak sayılarının operasyonları yürütmek için yeterli olduğunu söyledi.

Gelecek yıl uçak sayısını 104'ün üzerine çıkarmayı hedeflediklerini anlatan Sarp, "Yatırımlar devam ediyor, filoyu gençleştirmeye çalışıyoruz. Filo gençleştikçe yakıt tasarrufunuz artıyor, aynı zamanda sürdürülebilirliğe katkınız oluyor. Yeni nesil uçakları aldığımızda hem yakıt maliyetlerimiz düşecek hem de yolcularımıza daha kaliteli hizmet sunmayı sağlayacağız." ifadesini kullandı.

Sarp, Türkiye'nin en genç hava yolu firması olarak hizmet vermeye başladıkları 31 Mart'tan bu yana yaklaşık 12 milyon yolcu taşıdıklarını belirterek, "Bunun 8 milyonu iç hat, 4 milyonu dış hat yolcusu. Yıl sonuna kadar 16 milyon yolcuya ulaşacağımızı öngörüyoruz, hatta 16 milyonu biraz geçebiliriz. Önümüzdeki sene de 20 milyonun üzerinde yolcuya ulaşmayı hedefliyoruz. Gelecek sene 2 haneli büyümeyi hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni kurulan bir hava yolu şirketi olarak başlangıçta bazı aksaklıklar yaşadıklarını ancak hızlı aksiyonlarla bu sorunları aştıklarını belirten Sarp, "Bundan sonra biz, yolcusunu dinleyen ve yolcusunun ihtiyaçlarına göre hem dijital hem de yolcu memnuniyeti anlamında kaliteli hizmet sunan bir hava yolu olmak istiyoruz." dedi.

- "Avrupa'da açılacak yeni destinasyonlar var"

Sarp, Avrupa'da hala açılacak yeni destinasyonlar bulunduğuna işaret ederek, "Bu hatları açabilmemiz için iki ülke arasındaki sivil havacılık anlaşmalarının buna izin veriyor olması lazım. İspanya pazarında yokuz ama orada ciddi bir talep var. İtalya'da iki noktaya uçuyoruz, daha fazla noktaya uçabiliriz. Almanya'da gurbetçilerden canlı bir talep var. Almanya'da da uçuş sayılarımızı artırmamız gerekiyor." diye konuştu.

Yeni hatları ve frekans artışlarını planladıklarını aktaran Sarp, "Bunlarla ilgili de yol haritasında, kış tarifesine başlayarak, yaz tarifesine daha fazla sefer koyarak bu talebi karşılamayı planlıyoruz. Bu şekilde yolumuza devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Sarp, 2033'te 200 uçağa ulaşma stratejileri bulunduğunu anlatarak, "Dış hatlarda 54 noktaya uçuyoruz. 10 yıllık süreçte bunu 104'ün üzerinde noktaya getirmeye çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

- "Uçmak artık lüks olmaktan çıkıyor"

Hava yolunda artan kapasite ve kampanyaların, tüketici lehine sonuçlar doğurduğuna işaret eden Sarp, "Hava yolları kapasitesi artıkça doğal olarak talebi de tetikliyorsunuz. Nasıl tetikliyorsunuz? Önceden diyelim ki 400 avroya bir bilet varken, arzla fiyatlar aşağı doğru gidiyor. Aslında seyahat etmek isteyen yolcu lehine fiyatlar aşağı geliyor. Yurt dışına çıkmak ya da yurt içinde uçmak artık lüks olmaktan çıkıyor. Kapasiteyi artırınca ilave talep yaratmada sıkıntı yaşamıyoruz." dedi.

- "Ankara turizmine katkı sağlamak istiyoruz"

AJet'i, "Ankara'nın iç hatlarda yurt içine açılan tek kapısı" olarak niteleyen Sarp, şu değerlendirmede bulundu:

"Dış hatlarda da büyüme hedefimiz var. Ankara ve çevresindeki illere yurt dışından da turist getirerek buranın turizmine katkı sağlamak istiyoruz, bu konuda çalışmalarımıza başladık. Ankara ve çevresinde, Konya, Eskişehir, Afyonkarahisar gibi rotalarda, birbirine yakın illerde bir paket oluşturup, yurt dışından getirdiğimiz turistin, Ankara'dan başlayarak 5-6 günlük bir turla İç Anadolu'nun şehirlerini gezdirip daha sonra İstanbul'dan dönmelerini sağlayacağız."

- "Kendi pilotumuzu yetiştireceğiz"

Türkiye'de pilot açığı bulunduğuna işaret eden Sarp, "Kendi pilotumuzu yetiştirmek için yatırım yapacağız. Kendi eğitim ve simülatör merkezlerimizi kurmak için yatırım yapacağız." dedi.

Sarp, kabin ve bilgi teknolojileri alanlarında da yatırımların belli bir plan kapsamında hayata geçirildiğini kaydetti.