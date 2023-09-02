Ak akçe kara gün içindir atasözü ne anlama geliyor?

Ak akçe kara gün içindir atasözünün anlamı: Alınteriyle kazanılan para, kötü günler için bir güvencedir.

İnsanın zorlu zamanlar için kenarda köşede mutlaka birikmişi olmalıdır. Zira parayı kazanmak ile beraber onu doğru zamanda harcamak çok önemlidir. Doğru vakit ise kara günler olarak öne çıkar. Ayrıca gerektiğinde ve doğru zaman geldiğinde birikmiş olan paranın harcanmaması, hoş olmayan bir davranış olarak öne çıkmaktadır. Ak akçe kara gün içindir atasözü de bunu anlatır.

Atasözleri deyimler üzerinden hazırlanmış kısaca özlü öğütlerdir. Bu öğütlerden biri olarak ak akçe kara gün içindir atasözü, bin bir emekle biriktirilen paranın sıkıntılı günlerde imdada koşacağı anlamına gelmektedir.