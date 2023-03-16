AK Parti Grubu'nun Cumhurbaşkanı adayı Erdoğan

Türkiye, 2023 seçimlerine hazırlanıyor. Tarihin en önemli seçimlerinden biri olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri, 14 Mayıs tarihinde yapılacak. Takvimin netleşmesiyle birlikte heyecan arttı, siyaset arenası bir kez daha hareketlenmeye başladı.

Millet İttifakı'nda nihayet Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına çıkacak isim belirlendi.

İyi Parti Lideri Meral Akşener tarafından önce veto edilen ardından kabul edilen aday CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Bu kapsamda adayların seçim çalışmaları başladı.

PUSULADAKİ 5 İSİM

Gelişmeler devam ederken pusulada yer alacak 5 isim de belirlendi.Son haliyle pusula yer alacak isimler; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Sinan Oğan ve Doğu Perinçek olarak açıklandı.

AK PARTİ MİLLETVEKİLLERİ TOPLANDI

Seçim takvimi işlerken, Meclis’te de ‘cumhurbaşkanı aday gösterme’ süreci başladı. AK Parti’de, Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı adaylığı için milletvekillerinden imza toplanmaya başlandı.

Bu kapsamda AKP milletvekilleri, Grup Başkanı İsmet Yılmaz başkanlığında bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı için grup kararı alındı

Toplantıda, Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesine ilişkin grup kararı alındı.

Bu kararla birlikte, Erdoğan’ın AKP’den cumhurbaşkanı adaylığı resmileşmiş oldu.