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AK Parti’de istifa

AK Parti Ordu İl Yönetim Kurulu Üyesi Yücel Binicioğlu milletvekili listesine tepki göstererek istifa etti.

Haber Giriş: 10 Nisan 2023 Pazartesi - 15:26
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AK Parti Ordu İl Yönetim Kurulu Üyesi Yücel Binicioğlu istifa etti

AK Parti’de istifa
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İHA

AK Parti Ordu İl Yönetim Kurulu Üyesi Yücel Binicioğlu, milletvekili listesine tepki olarak 4.5 yıldır sürdürdüğü görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Binicioğlu, istifasından bir gün sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenerek, “Cumhurbaşkanım, milletvekili adaylarımız Ordu’dan olsun istiyoruz. Teşkilata sorulsun istiyoruz. Şimdi iki tane il dışı isim söyleniyor. Bunun örneğini geçen seçimde yaşadık. 'Gece saat 02.30’da aday olduğumu öğrendim' diyenler, kendi şahsi oyu yüzde 1 bile olamaz. Size olan sevgimiz, davaya olan bağlılığımız asla değişmez. Vekil adaylarımız Ordulu ve Ordu’nun sorunlarını bilenler olsun” çağrısında bulunmuştu.

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