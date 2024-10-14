Ak Partili vekiller ve başkanlar Talas’ta bir araya geldi

AK Partili belediye başkanları ve milletvekillerinin düzenli olarak bir araya gelerek gerçekleştirdiği istişare ve değerlendirme toplantısı kez Talas'ta yapıldı.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ve AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm'ün yanı sıra AK Parti Kayseri Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan katıldı.

Gündeme dair gelişmelerin değerlendirdiği toplantıda Kayseri'ye yapılacak hizmet ve yatırımlar ile bazı projeler ele alındı.