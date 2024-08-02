Akademi Lazer Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği’nden Dr. Zeynep Uçar Süsal, Diamond Apex ödülünü aldı

Türkiye nüfusunun %85’inin çeşitli etken ya da sağlık problemlerinden dolayı hizmet alma ihtiyacı duyduğu diş hekimliği dallarından ortodonti alanında faaliyet gösteren yerli klinikler uluslararası çapta başarılara imza atmaya devam ediyor. Akademi Lazer Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği’nde görev yapan Ortodonti Uzmanı Dr. Zeynep Uçar Süsal, dünya genelinde şeffaf plaklarla ortodonti tedavilerinde en deneyimli %1’lik dilime girerek “Diamond Apex” ödülünü almaya hak kazandı. Dünyanın en gelişmiş şeffaf plak sistemi olan Invisalign'ın üreticisi Align Technology tarafından her yıl Avrupa, Afrika ve Ortadoğu bölgeleri kapsamında verilen ödül, Invisalign tedavisinde üstün başarı gösteren; yalnızca dijitalleşen dünyada değişimi ve gelişimi yakından takip ederek hastalarına bu doğrultuda en sağlıklı ve teknolojik çözümleri sunanlara takdim ediliyor. Ödül için değerlendirme sürecinde yüksek başarı oranları, hasta memnuniyeti, klinik performansı ve Invisalign tedavisindeki uzmanlık gibi kriterler ölçülüyor.

“BU ÖDÜLÜ ALARAK ÜLKEMİZİ TEMSİL ETMEKTEN GURUR DUYUYORUM”

Dr. Dt. Zeynep Uçar Süsal, konuya dair şu açıklamada bulundu: “Diamond Apex ödülüne layık görülmem sadece benim değil, aynı zamanda Akademi Lazer Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği’nin de kalite standardını yansıtıyor. Böylesi bir ödülü alarak hem ülkemizi uluslararası arenada temsil ettiğim hem de kliniğimizin başarısını kanıtladığım için gurur duyuyorum. Ortodonti alanında kazandığım geniş bilgi birikimi ve tecrübemi, hastalarım için en iyi tedavi seçeneklerine dönüştürerek sunmaya devam edeceğim.”

“DAHA İYİ HİZMET SUNMAK İÇİN DURMAKSIZIN ÇALIŞMAYA VE GELİŞMEYE DEVAM EDECEĞIZ”

Diamond Apex ödülü ile birlikte yenilikçi yaklaşımları ve yüksek kaliteli hizmetlerini ortaya koyarak global çapta saygın bir noktada konumlanan Akademi Lazer Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği kurucu ortağı Dr. Dt. Seçkin Süsal , “Böylesi bir ödülle başarımızı taçlandıran Dr. Zeynep Uçar Süsal’a çok teşekkür ediyoruz. Bu gelişmenin rüzgarıyla değerli hastalarımız için tüm hizmetlerimizde daha iyisine ulaşmak için çalışmalarımızı süratle sürdüreceğiz” diyerek detaylı bilgi verdi.

Çocuk dişleri uzmanı Dr. Seçkin Süsal, Diş Hekimliği alanında, dijitalleşen dünyada çok güzel gelişmelerin yaşandığı güzel bir dönemde olduklarını söyledi. Süsal, Lazer teknolojilerinin gelişimi ile diş eti, dolgu ve protez tedavilerinin, dikişsiz, ağrısız ve sessiz tedavi alternatifleriyle hem büyük, hem çocuk hastalarda büyük yenilik ve konfor oluşturduğunu belirtti.

“KOLAY VE HIZLI TEDAVİLER MÜMKÜN”

Süsal, “Yeni seramik sistemler estetik olarak güzel sonuçlar elde etmeye imkan veriyor. Gelişen dijital araçlarlar ve 3d tarama cihazlarının diş hekimliğinde kullanılması, tedavi sonucunu tedavi başında göstererek beklentilerin daha gerçekçi ve doğru yapılmasını sağlayarak tedavi hızı ve konforunu artırıyor. Günümüzde gelişen teknoloji ile birlikte implant, protez, dolgu, kanal dolgusu, diş eti cerrahileri estetik lamine ve kaplamalarda daha estetik kolay ve hızlı tedaviler mümkün” dedi.