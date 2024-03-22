Akademisyen cinayetinde ihmalden yargılanan memurların cezaları belli oldu

2013 yılında meydana gelen olayda, Vedat Atik eski eşi Serpil Erfındık’ı evinde çıkan tartışma sonucu bıçaklayarak öldürmüştü.

Yaklaşık bir hafta saklandıktan sonra teslim olan Atik, ‘kasten öldürme’ ve diğer suçlardan toplam 28 yıl 5 ay 7 gün hapis cezasına çarptırıldı. Yargıtay, Erfındık ailesinin avukatlarının itirazları sonucu dosyayı inceleyerek kararı onadı.

Erfındık’ın ölümünden önce alınması gereken koruma tedbirlerinin yetersizliği nedeniyle ailenin avukatları, ilgili memurlar hakkında suç duyurusunda bulundu. İzmir Valiliği’nin soruşturma izni vermemesi üzerine savcılık takipsizlik kararı verdi.

Ancak Anayasa Mahkemesi, memurların sorumluluğuna hükmederek soruşturmanın yeniden açılmasını kararlaştırdı. Bu süreçte, ‘görevi ihmal’ suçlamasıyla 8 memur hakkında dava açıldı ve yargılama sonucunda 6 memur beraat ederken, 2 memura hapis cezası verildi.

Serpil Erfındık, Dokuz Eylül Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümünde öğretim görevlisiydi. 15 Aralık 2013’te, İzmir’in Buca ilçesinde, eski eşi Vedat Atik tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü.