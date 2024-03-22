Akademisyen cinayetinde ihmalden yargılanan memurların cezaları belli oldu

Kaynak: DHA
Akademisyen cinayetinde ihmalden yargılanan memurların cezaları belli oldu
İzmir’in Buca ilçesinde gerçekleşen ve Dokuz Eylül Üniversitesi’nde görevli Serpil Erfındık’ın eski eşi Vedat Atik tarafından öldürülmesi olayında, ihmal iddiasıyla yargılanan 8 memurdan 6’sı beraat etti, 2’sine ise iyi hal indirimi uygulanarak 7 ay 15 gün hapis cezası verildi. Hüküm açıklanmasının geri bırakılması kararı alındı.

2013 yılında meydana gelen olayda, Vedat Atik eski eşi Serpil Erfındık’ı evinde çıkan tartışma sonucu bıçaklayarak öldürmüştü.

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Yaklaşık bir hafta saklandıktan sonra teslim olan Atik, ‘kasten öldürme’ ve diğer suçlardan toplam 28 yıl 5 ay 7 gün hapis cezasına çarptırıldı. Yargıtay, Erfındık ailesinin avukatlarının itirazları sonucu dosyayı inceleyerek kararı onadı.

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Erfındık’ın ölümünden önce alınması gereken koruma tedbirlerinin yetersizliği nedeniyle ailenin avukatları, ilgili memurlar hakkında suç duyurusunda bulundu. İzmir Valiliği’nin soruşturma izni vermemesi üzerine savcılık takipsizlik kararı verdi.

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Ancak Anayasa Mahkemesi, memurların sorumluluğuna hükmederek soruşturmanın yeniden açılmasını kararlaştırdı. Bu süreçte, ‘görevi ihmal’ suçlamasıyla 8 memur hakkında dava açıldı ve yargılama sonucunda 6 memur beraat ederken, 2 memura hapis cezası verildi.

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Serpil Erfındık, Dokuz Eylül Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümünde öğretim görevlisiydi. 15 Aralık 2013’te, İzmir’in Buca ilçesinde, eski eşi Vedat Atik tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü.

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