Akarsu'da kaybolan gencin aranmasına yeniden başlandı

Kaynak: İHA
Akarsu'da kaybolan gencin aranmasına yeniden başlandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 24 gün önce serinlemek için girdiği Köprüçay da akıntıya kapılarak kaybolan gencin aranmasına yeniden başlandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 24 gün önce serinlemek için girdiği Köprüçay da akıntıya kapılarak kaybolan gencin aranmasına yeniden başlandı.

18 Ağustos tarihinde sıcak havalardan bunalarak serinlemek için Manavgat Karabük Mahallesinde bulunan Köprüçay'a giren ve kendisinden bir daha haber alınamayan 23 yaşındaki Ahmet Yıldız'ı arama çalışması yeniden başlatıldı.

Köprüçay ırmağında devam eden arama kurtarma çalışmalarına JAK, SAK, Jandarma Komando ve Asayiş timinin yanı sıra, AFAD, Side Sualtı Arama Kurtarma ekibi ile Ankara'dan getirilen sualtı görüntüleme cihazıyla aranıyor.

23 yaşındaki Ahmet YIıdız'ı arama çalışmalarına toplam 32 personel katılıyor.

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