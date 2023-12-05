Akaryakıt alkol ve tütüne gelecek zam ortaya çıktı

Bütçe açığını kapatmak için akaryakıt, alkollü içecek ve tütün ürünlerine seri zamlar yapan hükümet yeni yılın ilk haftası 3 ürüne cepleri yakacak zam yapacak. Vergi uzmanı Ozan Bingöl'ün iddiasına göre zam oranı ortaya çıktı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Akaryakıt alkol ve tütüne gelecek zam ortaya çıktı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) dün Kasım ayı enflasyon oranını açıkla.

Açıklanan verilere göre, Kasım ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 53.40’a ulaştı. Yurt içi üretici fiyatları yüzde 53.15’e çıktı.

Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında Aralık ayında Yİ-ÜFE sıfır dahi açıklansa akaryakıt, alkol ve tütün ürünlerinin maktu ÖTV tutarlarına en iyi ihtimalle tahmin ile yaklaşık yüzde 25 zam yapılacağını aktardı.

Bingöl’ün iddiasına göre, "Bugün bir litre alkolde 845,96? olan ÖTV tutarı 3 Ocak tarihinde aksi bir karar alınmaz ise 1.057,45? olacaktır. Bu artış da bu ürünlerin satış fiyatına zam olarak yansıyacaktır" denildi.

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TÜİK ENFLASYONU NE AÇIKLADI?

TÜİK kasım ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, enflasyondaki değişim değişim 2023 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %3,28, bir önceki yılın Aralık ayına göre %60,09, bir önceki yılın aynı ayına göre %61,98 ve on iki aylık ortalamalara göre %53,40 olarak gerçekleşti.

ENAG ENFLASYONU NE AÇIKLADI?

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) verilerine göre, ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) kasım ayında yüzde 5,58 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı yüzde 129,27 olarak gerçekleşti.

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