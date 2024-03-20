Akaryakıt çalarken suçüstü yakalandılar

Kaynak: AA
Akaryakıt çalarken suçüstü yakalandılar
Gaziantep'in Nizip ilçesinde yakıt tankerinden akaryakıt çaldıkları sırada suçüstü yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde suçların engellenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışması devam ediyor.

Ekipler, devriye sırasında, park halinde bulunan yakıt tankerinden akaryakıt çalan M.K. ile F.Y'yi suçüstü yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Diğer yandan, zanlıların çaldığı 300 litre akaryakıt, sahibine teslim edildi.

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