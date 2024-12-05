Akaryakıt fiyatları güncellendi! Benzin ve motorinde tabela değişti (5 Aralık 2024)

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Akaryakıt fiyatları güncellendi! Benzin ve motorinde tabela değişti (5 Aralık 2024)

Akaryakıtta fiyatlar güncellenerek tabelaya yansıdı. İşte 5 Aralık 2024 Perşembe günü büyük şehirlerdeki benzin ve motorin fiyatları...

Dünya piyasalardaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki değişimler ve peşi sıra gelen ÖTV zamları akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor.

Peki, 5 Aralık 2024 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu?

GÜNCEL FİYATLAR

5 Aralık 2024 Perşembe gününe ilişkin güncel akaryakıt fiyatları:

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 42.12 TL

Motorin litre fiyatı: 44.22 TL

LPG litre fiyatı: 26.03 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 42.01 TL

Motorin litre fiyatı: 44.16 TL

LPG litre fiyatı: 25.49 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 42.54 TL

Motorin litre fiyatı: 44.80 TL

LPG litre fiyatı: 26.04 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 43.04 TL

Motorin litre fiyatı: 45.29 TL

LPG litre fiyatı: 25.94 TL

YARIN İNDİRİM GELMESİ BEKLENİYOR

Araç sahipleri​ bu fiyat dalgalanmalarından dolayı yola çıkmadan önce fiyatları​ güncel olarak kontrol ediyor. Geçtiğimiz günlerde, benzin fiyatına indirim gelmişti. Yarından itibaren geçerli olmak üzere motorin grubuna 97 kuruş indirim bekleniyor.

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