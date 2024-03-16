Akaryakıt fiyatlarındaki gerçek ortaya çıktı. Uzman isim bomba detayı yakaladı

Yüksek enflasyon ve kur krizi vatandaşı zorlamaya devam ediyor. Yaşanan ekonomik krizin faturası her ay vatandaşa kesiliyor. A’dan Z’ye her şeye zam gelmeye devam ediyor. Bunlardan biri ve en çok zamlananı da akaryakıt oldu.

Akaryakıta peş peşe gelen zamlar artık pes dedirtti. Ayrıca dün motorine 1 lira 10 kuruş zam yapıldı. Bu zamlarla birlikte vergi oranı da arttı. Vergi Uzmanı Ozan Bingöl akaryakıttaki gerçeği ortaya çıkardı.

Fiyatın neredeyse yarısını vergiye gittiği anlaşıldı. Bingöl sosyal medya hesabından benzine gelen son zamla birlikte vergi yükünün ne kadar olduğunu hesapladı.

Bingöl’ün hesaplamalarına göre, 45 litrelik bir depo benzin için 1.183 lira yerine 747 lira vergi ödeyip 1.930 liraya ödüyoruz.

İşte Bingöl’ün paylaşımı:

Gece gelen zam ile birlikte Ankara merkezde benzinin litre fiyatı yaklaşık 42,89 TL olmuştur

-9,45 TL’si ÖTV

-7,15 TL’si KDV

-Toplam vergi 16,60 TL’dir.

45 litrelik bir depo benzin için, yani 1.183 liralık ürüne 747 lira

vergi ödeyip 1.930 liraya almış olacağız.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

- İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 41.99 TL/LT

- İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 42.08 TL/LT

- İstanbul motorin litre fiyatı Anadolu Yakası'nda: 41.83 TL/LT

- İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda: 41.90 TL/LT