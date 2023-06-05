Akaryakıt fiyatlarını uçuracak karar

OPEC'in başkenti Avusturya'nın Viyana kentinde toplanan petrol zengini ülkelerden Suudi Arabistan karar verdi. İşte o karar benzin ve mazot fiyatlarını uçuracak cinsten...

Akaryakıt fiyatlarını uçuracak karar

Merkezi Avusturya'nın Viyana şehrinde bulunan OPEC'e üye ülkelerin temsilcileri bir araya geldi. Suudi Arabistan radikal bir karara imza attı. O karar akaryakıt fiyatlarına direk etkileyecek cinsten. OPEC ülkelerinin toplantısından çıkan karar fiyatlara zam olarak yansıyacak...

PETROL VANASI KISILACAK

Suudi Arabistan liderliğindeki 13 üyeli OPEC ile Rusya önderliğindeki OPEC dışı petrol üreticisi 10 ülkenin enerji ve petrol bakanlarının Avusturya'nın başkenti Viyana'da piyasa koşullarını değerlendirmek üzere bir araya geldiği 35'inci OPEC ve OPEC dışı Bakanlar Toplantısı sona erdi.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman, toplantının ardından yaptığı açıklamada, taraflar arasında varılan "emsalsiz" anlaşmayla pazarın daha adil, görünür ve şeffaf olacağını ifade etti.

Ülkesinin temmuzda gönüllü olarak günlük 1 milyon varil ek üretim kesintisine gideceği bilgisini paylaşan Bin Selman, ek kesinti kararının duruma göre uzatılabileceğini söyledi.

OPEC+ ülkelerinin fiyat endeksli hareket etmediğini aktaran Bakan Bin Selman, bu yaklaşımın başarısız olduğunu savundu.

OPEC'ten söz konusu toplantıda alınan kararlara ilişkin yapılan yazılı açıklamada, OPEC+ ülkelerinin bu yılın sonuna kadar günlük üretim kesintisinde bir değişikliğe gitmeyeceği, 2024'te tüm üye ülkelerin günlük petrol üretimini 40 milyon 463 bin varil seviyesinde tutacağı bildirildi.

Açıklamada, petrol pazarına ilişkin güncel gelişmelerini değerlendirmek üzere Ortak Bakanlar İzleme Komitesi'nin (JMMC) her iki ayda bir toplanacağı, 36. OPEC ve OPEC dışı Bakanlar Toplantısı'nın da 26 Kasım 2023'te yapılacağı bilgisi paylaşıldı.

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