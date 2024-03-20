Akaryakıt istasyonları için ezber bozan karar. EPDK düğmeye bastı

Kaynak: Sabah
Akaryakıt istasyonları için ezber bozan karar. EPDK düğmeye bastı
EPDK'dan akaryakıt istasyonları hakkında flaş bir karar için düğmeye bastı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu EPDK akaryakıt istasyonlarında farklı isimlerle satılan dizel ve benzinde uygulanan fiyat farklarını kaldırmaya hazırlanıyor.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu akaryakıt piyasasında kritik bir karara hazırlanıyor. Akaryakıtta tek ürün ve tek fiyat dönemi için düğmeye basıldı.

EPDK, istasyonlarda farklılaştırılmış ürün fiyat farkını kaldırıldı. "Ultra force", "power", "VMax" gibi ifadelerle satış yasaklanıyor.

Benzin ve dizel mevcutta istasyonlarda "Ultra force, power, fuelsave, VMax, VPro" gibi ifadelerle daha pahalıya satılabiliyordu. Şimdi yapılan düzenlemeyle istasyonlarda sadece düz şekilde benzin, motorin (dizel) ve LPG satışı olacak.

EPDK farklılaştırılmış akaryakıtlarda fiyat farkı uygulamasına ilişkin hususların yeniden değerlendirilmesi amacıyla "Farklılaştırılmış Akaryakıtlara İlişkin Kurul Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Kurul Karar Taslağı" hazırladı. Taslağın 30 Nisan 2024 tarihinde yürürlüğe girmesi planlanıyor.

Akaryakıt istasyonlarında 95 oktan benzin ve dizel "Ultra Forceultra kuvvet", "Power-güçlü", "fuelsave- yakıt tasarruflu", "VMax", "VPro" gibi ifadelerle fiyat farkı eklenerek satılıyordu. Bu akaryakıtların yakıt tasarrufu sağladığı, motoru temizlediği, araca ekstra performans kattığı ileri sürülerek normal akaryakıttan daha yüksek bir fiyat konuluyordu.

İlgili Haberler
Hiçbir şey yapmadan aylık 200 bin TL maaş alıp çakarlı araçlarla geziyorlar
Yılmaz Özdil en acıklı durumu açıkladı. ‘42 yıllık gazetecilik hayatımda hiç görmedim’ dedi
Son Haberler
Erdoğan Cumartesi günü emeklilere büyük müjdeyi verecek iddiası. Verilecek paranın miktarı ortaya çıktı Ekonomi
Erdoğan Cumartesi günü emeklilere büyük müjdeyi verecek iddiası. Verilecek paranın miktarı ortaya çıktı
Bakanlar depremzedeye 'Görmedim' dediği eve 'Gördüm' dedirtti. Erdoğan da 'Dur Vahit' dedi Gündem
Bakanlar depremzedeye 'Görmedim' dediği eve 'Gördüm' dedirtti. Erdoğan da 'Dur Vahit' dedi
Murat Kurum Cüneyt Özdemir’e konuştu! Mal varlığını ne zaman paylaşacağını açıkladı Siyaset
Murat Kurum Cüneyt Özdemir’e konuştu! Mal varlığını ne zaman paylaşacağını açıkladı
Erman Toroğlu'ndan ortalığı sallayacak açıklama: Şu anda hangi takımın şampiyon olacağına karar verildi Spor
Erman Toroğlu'ndan ortalığı sallayacak açıklama: Şu anda hangi takımın şampiyon olacağına karar verildi
İzmir’de DHKP-C operasyonu: 18 gözaltı Gündem
İzmir’de DHKP-C operasyonu: 18 gözaltı
Hiçbir şey yapmadan aylık 200 bin TL maaş alıp çakarlı araçlarla geziyorlar Gündem
Hiçbir şey yapmadan aylık 200 bin TL maaş alıp çakarlı araçlarla geziyorlar