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Akaryakıt istasyonlarında tuvaletler ücretli oldu

İstanbul’da bazı akaryakıt istasyonlarının tuvaletleri ücretli oldu. 1 lira ile 2 lira arasında değişen ücretlerle girilen tuvaletler vatandaşların tepkisine neden oldu.

Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe - 13:59
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Akaryakıt istasyonlarında tuvaletler ücretli oldu

Akaryakıt istasyonlarında tuvaletler ücretli oldu
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İHA'nın haberine göre, İstanbul’un bazı ilçelerindeki akaryakıt istasyonlarının tuvaletleri ücretli oldu. Sarıyer, Bahçelievler ve Beşiktaş gibi ilçelerdeki bazı akaryakıt istasyonları; tuvaletlerinin girişlerine turnikeler koyulduğu görüldü. 

Tepkilere neden olan uygulama nedeniyle bazı istasyonların turnikeleri kaldırması dikkat çekti. Tuvalet kullanımının ücretli olduğu akaryakıt istasyonlarının bazılarında girişler 1 lira olurken bazılarında ise 2 lira olduğu görüldü.

YAKIT ALANLARA BEDAVA

Tuvalet girişlerini ücretli yapan akaryakıt istasyonlarının bazıları ise giriş turnikelerine 'yakıt alanlara tuvalet ücretsiz' yazılı kağıt astığı dikkat çekti. 

Vatandaşların tepkisine neden olan tuvalet ücreti uygulamasında bazı akaryakıt istasyonlarında ise turnike kısmının kaldırıldığı da fotoğraf karelerine yansıdı.

 

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Tatar
2.02.2023 14:14
Başımızdaki EKONOMİSTLER sayesinde.  
 
Hüseyin
2.02.2023 14:08
Belediye bile tuvalet ücretini 3 TL yapmış.1 TL den 3 TL ye çıkarmış.allah sonumuzu hayır etsin.  
 
Vatandaş
2.02.2023 14:03
Bence 20 TL olsun benzine ne kadar zam gelirse o kadar zam gelsin her şey çok guzel dahada güzel olacak ...:))))))  
 
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