Akaryakıt istasyonuna girmek için yavaşlayan tıra hafif ticari araç çarptı

Kocaeli’de akaryakıt istasyonuna girmek için yavaşlayan tırın dorsesine hafif ticari araç çarptı. Meydana gelen kazada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Akaryakıt istasyonuna girmek için yavaşlayan tıra hafif ticari araç çarptı

(İHA) Kaza, Dilovası ilçesi D-100 Karayolu Ankara istikameti İzocam Üst Geçidi mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre T.K idaresindeki 44 ACL 784 plakalı Ford marka hafif ticari araç, petrol istasyonuna girmek için yavaşlayan C.S hakimiyetindeki 34 FJ 0541 plakalı tıra arkadan çarptı.

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Çarpmanın şiddetiyle aracın bir kısmı dorsenin altın girerken, sürücü T.K., eşi Z.T., çocuk E.K ile sürücünün amcası G.K. araçta sıkıştı.

Durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesiyle adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipler sevk edildi.

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Kısa sürede adrese ulaşan İtfaiye ekipleri 4 yaralıyı sıkışıkları yerden çıkarmak için çalışma başlattı. Kurtarılan 4 kişi sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

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Öte yandan feci kazada yaralanan hafif ticari araç sürüsü ve eşinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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