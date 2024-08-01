Akaryakıt istasyonunda büyük panik. Facia kıy payı engellendi

Üsküdar'da TotalEnergies istasyonuna giren bir sürücü, markete gitmek için aracını park etti. Bu sırada aracın motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı.

Park halindeki araç bir anda alev alev yandı. Yangının akaryakıt istasyonunun içinde olması paniğe yol açtı.

Yangın, İstanbul'un Üsküdar İlçesi, Kirazlıtepe Mahallesi'nde bulunan TotalEnergies isimli akaryakıt istasyonunda sabah saat 08.30 sıralarında meydana geldi.

İddiaya göre, Mustafa D. kullanmış olduğu 34 PTT 51 plakalı otomobilini park ederek akaryakıt istasyonunun içinde bulunan markete gitti. O sırada otomobilin motor kısmından duman çıkmaya başladı. Alevler bir anda büyüyerek tüm aracı kapladı.

Sürücü Mustafa D., durumu fark ederek çevredeki vatandaşlardan yardım istedi.

Araçta meydana gelen yangına petrol istasyonundaki çalışanlar tarafından yangın tüpüyle müdahale edildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri gönderildi. İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek yanan aracı söndürdü. Olayda ölen veya yaralanan olmazken, yanan otomobil ve alevlerin sıçradığı 2 bankamatik kullanılamaz hale geldi. Yangının benzinlikte olması ise paniğe neden oldu. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Olayı gören çevredeki vatandaşlardan Musa Akan, "Tam benzinliğin orada yangın çıktı. Bayağı yükseldi alev. Bankamatiğe de sıçradı. İyi ki benzinliğe sıçramadı. Ölen ve yaralanan yok" dedi.