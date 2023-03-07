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Yakıt tankerindeki motorin parladı bomba gibi patlama oldu

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde akaryakıt istasyonunda ikmal sonrası yakıt tankerinde motorinin parlaması sonucu ‘bomba’ gibi patlama sesi duyuldu.

Haber Giriş: 7 Mart 2023 Salı - 19:36
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Akaryakıt istasyonunda mazot parladı bomba gibi ses duyuldu

Yakıt tankerindeki motorin parladı bomba gibi patlama oldu
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(İHA)- Şeyh Sinan Mahallesi Ali Osman Çelebi Bulvarı üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda tankerden akaryakıt deposuna ikmal sonrası boşaltılan tankın bir bölmesine Eurodizel sıkıldı. Bu sırada meydana gelen parlama gaz sıkışmasına, sonra da bomba gibi patlama sesine neden oldu. 

Fışkıran yakıtın alevlenmesi üzerine hemen harekete geçen akaryakıt istasyonu çalışanları kısa sürede olaya müdahale ederek büyümeden facianın önüne geçti. İtfaiye ekipleri, gerekli müdahaleyi yaptıktan sonra yakıt tankerini kontrollü şekilde bölgeden tahliye ederek, güvenli bölgeye çekti.

Olay, maddi hasarla atlatılırken, can kaybı ya da yaralananın olmaması teselli kaynağı oldu.

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