Akaryakıt istasyonundaki silahlı saldırı kameraya yansıdı

Kaynak: İHA
Akaryakıt istasyonundaki silahlı saldırı kameraya yansıdı
Çorum'da bir akaryakıt istasyonuna silahlı saldırıda, bir kişi yaralı olarak aracıyla kaçarak kurtuldu. Silahlı saldırı anları kameraya yansıdı.

Çorum'un Osmancık Caddesi üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda, İ.Ç., husumetlisi olduğu belirtilen M.Y.'nin silahlı saldırısına uğradı.

Olay yerinden yaralı olarak arabasıyla kaçarak canını kurtaran İ.Ç., Garanti Evler 10. Sokak'ta sağlık ekiplerini arayıp yardım istedi

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı İ.Ç., sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

M.Y.'nin silahlı saldırısı, anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, akaryakıt istasyonunda aracıyla ilerleyen İ.Ç.'ye M.Y.'nin koşarak gelip ateş açtığı görülüyor.

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