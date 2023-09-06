Akaryakıt tankeri ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Samsun'da otomobilin akaryakıt tankerine arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

KAYNAK: İHA
Akaryakıt tankeri ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Samsun'un Kavak ilçesi Samsun-Ankara karayolu 25. kilometresi Yosunlu mevkiinde saat 11.00 sıralarında, Mustafa Şahin (36) idaresindeki 55 BAY 37 plakalı otomobil, önünde seyir eden Ümit Şahin’in kullandığı 60 RA 622 plakalı boş akaryakıt tankerine sol arka kısmından çarptı.

Kazada, otomobil sürücüsü Mustafa Şahin ile boşanmış olduğu eşi Sevinç Usta (33) ağır yaralandı.

Mustafa Şahin, Gazi Devlet Hastanesine, Sevinç Usta ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

1 çocuk annesi genç kadın hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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