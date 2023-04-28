Akaryakıt tankeri infilak etti: 13 ölü 10 yaralı

Nijerya'nın Plateau eyaletinde bir akaryakıt tankerinin patlaması sonucu 13 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Akaryakıt tankeri infilak etti: 13 ölü 10 yaralı

Nijerya'nın Plateau eyaletinde bir akaryakıt tankerinin patladı. Sebebi henüz bilinmeyen patlama sonucu 13 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Plateau Eyaleti Polisi Halkla İlişkiler Müdürü Alfred Alabo yaptığı açıklamada, eyaletin başkenti Jos'taki Bauchi-Jost North kara yolunda bulunan yakıt istasyonunda tankerden benzin boşaltılırken henüz belirlenemeyen sebeple patlamanın meydana geldiğini belirtti.

Alabo patlamada 13 kişinin öldüğünü, 10 kişinin yaralandığını kaydetti.

Patlamada 28 dükkan ve 8 aracın yandığını, çevredeki evlerin de zarar gördüğünü aktaran Alabo, ölü sayısının artmasından endişe duyduklarını ifade etti.

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