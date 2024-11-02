Akaryakıta aynı gün hem indirim hem bindirim. Fiyatlar tabelaya yansıdı

Seri zamlardan nasibini alan benzin ve motorine bugün şaka gibi indirim yapıldı. Motorinin fiyatı 12 kuruş, benzinin ise 10 kuruş indirim yapıldı.

Benzinin litresi İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 42 lira 84 kuruşa, Anadolu Yakası'nda 42 lira 72 kuruşa, Ankara'da 43 lira 26 kuruşa, İzmir'de 43 lira 70 kuruşa satılıyor.

Motorin ise İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 42 lira 81 kuruşa, Anadolu Yakası'nda 42 lira 75 kuruşa, Ankara'da 43 lira 36 kuruşa, İzmir'de 43 lira 85 kuruşa depolara dolduruluyor.

En ucuz akaryakıt olan LPG'ye ise 71 kuruş zam yapıldı. LPG İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 26 lira 03 kuruşa, Anadolu Yakası'nda 25 lira 49 kuruşa, Ankara'da 26 lira 04 kuruşa, İzmir'de 25 lira 94 kuruşa satılıyor.

İndirimlere isyan eden bir vatandaş "Benzin ve motorine toplamda 22 kuruş indirim yapan hükümet LPG'ye 71 kuruş zam yaptı. Şaka gibi indirimlerle bizleri avutuyor. Lira lira bindirim yapan hükümetimiz kuruş kuruş indirimlerle gündem yaratma çabasında. Genel toplamda devlet akaryakıta 49 kuruş zam yapmış oldu" dedi.

Depolarını fulleyemediklerini belirten bir emekle vatandaşımız "Yıllar oldu aracımın deposu fullenmedi. Para yok ki fulleyelim. 100 TL'lik yakıt bile kırmızı ışığı söndürmüyor. Bir devlet vatandaşını ezmek için iktidar olmaz. Ama bizler eziliyoruz. Vergiyi çalışıyoruz. Sadaka gibi zam alıyoruz. Devlet açın halinden anlamıyor" diye konuştu.