Akaryakıta bu gece zam gelecek. Deponuzu bugün doldurursanız 67 lira kar edeceksiniz

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişiklikler akaryakıta zam olarak yansımaya devam ediyor.

Petrol fiyatının yanında benzin ve motorine de zam geleceği ortaya çıktı.

Bu gece gerçekleşecek zamla birlikte fiyatlar benzinde 1 lira 34 kuruş, motorinde ise 1 lira 11 kuruş artacağı ortaya çıktı.

Benzin ve motorine geçtiğimiz hafta cuma günü de 1 liranın üzerinde zam geldiği belirtildi.

Bu gece yarısından sonra saatler 00.01'i gösterdiğinde benzine 1 lira 34 kuruş, motorine ise 1 lira 11 kuruş zam geliyor. Yaklaşık 50 litrelik deposunu zamdan önce benzin ile fulleyen bir sürücünün yaklaşık 67 lirası cebinde kalacak.

Bu gece yarısına kadar akaryakıt istasyonlarında araç kuyrukları oluşacağını belirten bir araç sahibi "Benzinli aracımı fulledim. Yarın fulleseydim 67 lira zararım olacaktı. Buna bile sevinir olduk. Hükümet bütçe açığını kapatmak için zamları yağdırmaya devam ediyor. Vatandaşı düşünen yok" diyerek zamlara isyan etti.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

ZAMLAR SONRASI AKARYAKIT NE KADAR OLACAK?

İstanbul Avrupa Yakası 43.24 TL

İstanbul Anadolu Yakası 43.17 TL

Ankara 44.05 TL

İzmir 44.25 TL

Gelecek olan bu zamla birlikte beş gün arayla ikinci bir zam gelmiş olacak. Son zamla birlikte Ankara ve İzmir'de motorinin fiyatı 44 lirayı geçecek.

TÜRKİYE'DE AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİR?

Türkiye'de akaryakıt fiyatları, çeşitli faktörlerin bir kombinasyonu tarafından belirlenir. Bu faktörler arasında uluslararası petrol fiyatları, döviz kurları, vergiler, dağıtım maliyetleri ve yerel piyasa koşulları bulunmaktadır.

Genellikle, akaryakıt fiyatlarındaki en büyük etkenlerden biri uluslararası petrol fiyatlarıdır. Petrol fiyatlarındaki değişimler, Türkiye'nin petrol ithalatına ve rafineri maliyetlerine bağlı olarak yerel akaryakıt fiyatlarını etkiler. Ayrıca, döviz kurlarındaki dalgalanmalar da akaryakıt fiyatlarını etkileyebilir çünkü petrol genellikle dolar cinsinden ticareti yapılır.

Türkiye'de akaryakıt fiyatlarına ek olarak, vergiler önemli bir faktördür. Devletin akaryakıt ürünlerinden aldığı ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) ve KDV (Katma Değer Vergisi) gibi vergiler, fiyatların belirlenmesinde büyük rol oynar.

Dağıtım maliyetleri de akaryakıt fiyatlarını etkiler. Akaryakıtın rafineriden depolara, depolardan istasyonlara ve nihayet tüketicilere ulaşması için bir dizi lojistik süreç gereklidir. Bu süreçlerin her biri maliyetlerle birlikte gelir ve bu da fiyatların oluşumunda etkili olabilir.

Son olarak, piyasa koşulları da akaryakıt fiyatlarını etkileyebilir. Talep ve arz dengesizlikleri, bölgesel veya ulusal olaylar gibi faktörler fiyatların dalgalanmasına neden olabilir.

Tüm bu faktörler bir araya gelerek Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarının hesaplanmasında rol oynar. Bu nedenle, fiyatlar düzenli olarak güncellenir ve çeşitli değişkenlere bağlı olarak değişebilir.