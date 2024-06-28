Akaryakıta çifte zam geldi

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte benzin ve motorin fiyatlarına zam gelmeye devam ediyor.

Son olarak 3 gün önce benzine 2 lira zam yapılırken motorin grubuna da 1 lira 68 kuruş zam gelmişti.

Bu gelişmenin üstünden çok zaman geçmeden akaryakıtta yeni bir zam haberi daha geldi. Rafineri çıkış fiyatlarındaki yükseliş sebebiyle benzin ve motorin grubuna 13 kuruş zam yapıldı.

Zamlı fiyatlar bu gece yarısından itibaren (29 Haziran 2024) pompalara yansıyacak.

Türkiye’nin üç büyük şehrindeki mevcut akaryakıt fiyatları ise şu şekilde:

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzinin litre fiyatı: 42 lira 27 kuruş

Motorinin litre fiyatı: 42 lira 38 kuruş

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzinin litre fiyatı: 42 lira 14 kuruş

Motorinin litre fiyatı: 42 lira 28 kuruş

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzinin litre fiyatı: 43 lira 25 kuruş

Motorinin litre fiyatı: 43 lira 35 kuruş

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzinin litre fiyatı: 43 lira 59 kuruş

Motorinin litre fiyatı: 43 lira 77 kuruş