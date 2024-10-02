Akaryakıta füze zammı. İran'ın saldırısı fiyatları uçurdu

Ortadoğu'da saldırılar şiddetlenerek devam ediyor. Saldırıların devam etmesi petrol fiyatlarının uçmasına neden oldu. Dün brent petrolün varil fiyatı 71.82 dolardan işlem görürken, İran'ın İsrail'i vurmasıyla fiyatı bugün saat 11.15 itibarıyla 75.10 dolara yükseldi.

Petrol fiyatının yükselmesini Türkiye'ye zam olarak yansıdı. Benzinin litresine 9 motorinin ise 1 kuruş zam yapıldı. Sektör temsilcileri zamlarını seriye bağlanacağını kısa sürede hem benzinin hem de motorinin önce 45 TL sınırını ardından da 50 TL sınırına dayanacağını öngörüyor.

Son yapılan zamla benzinin litresi İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 42 lira 87 kuruşa, Anadolu Yakası'nda 42 lira 75 kuruşa, Ankara'da 43 lira 24 kuruşa, İzmir'de 43 lira 69 kuruşa satılıyor.

"MARKET MARKET DOLAŞMAKTAN BIKTIK"

Motorin de İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 42 lira 68 kuruşa, Anadolu Yakası'nda 42 lira 61 kuruşa, Ankara'da 43 lira 14 kuruşa, İzmir'de 43 lira 66 kuruşa depolara dolduruluyor.

Zamla yatıp zamla kalkmaya devam ettiklerini söyleyen vatandaşlar "Yeni yılla birlikte Türkiye daha da yaşanmaz olacak. Asgari ücrete ve emekli maaşına sadaka gibi zam yapacak iktidar partisi, nasıl olsa seçim yok diyerek A'dan Z'ye yer şeye okkalı zam yapacak. Vatandaş nasıl geçineceğini kara kara düşünüyor" dedi.

Ölmemek için yediklerini örtünmek için giyindiklerini söyleyen bir emekli ise "Artık markete girer girmez merdiven altı üretilen ürünleri sattığınız reyon var mı diye soracak haldeyiz. Önceden markaya göre ürün alıyorduk. Şimdi fiyata göre. Mercimeği A marketinden, salçayı B marketinden, makarnayı C marketten almaktan bıktık" diye dert yandı.