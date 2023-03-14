Geçtiğimiz hafta artış yaşayan Brent petrol bu haftaya düşüşle başladı. Vatandaş bugün akaryakıt fiyatlarının ne kadar olduğunu araştırıyor. Peki, akaryakıta indirim mi geliyor? 14 Mart 2023 akaryakıt güncel fiyatları

Petrol piyasalarındaki hareketlilik sürüyor. Geçtiğimiz hafta artış yaşayan Brent petrol bu haftaya düşüşle başladı.

Brent petrol bugün 80 dolar, ham petrol ise 74 dolar seyrinde alıcı buluyor. Petrol fiyatlarında yaşanan düşüş akaryakıt fiyatlarına da yansıyor. Akaryakıta indirim beklentisi sürüyor.

14 MART 2023 AKARYAKIT GÜNCEL FİYATLARI

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Motorine gece yarısından itibaren 71 kuruşluk indirim geliyor. Benzin fiyatlarında ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 21,59 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 20,48 liradan satılıyor.

İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Anadolu yakasında:

Benzinin litre fiyatı 20,43 TL

Motorinin litre fiyatı 21,53 TL

LPG litre fiyatı 11,79 TL

İstanbul Avrupa yakasında:

Benzinin litre fiyatı 20,48 TL

Motorinin litre fiyatı 21,59 TL

LPG litre fiyatı 12,05 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzinin litre fiyatı 20,84 TL

Motorinin litre fiyatı 22 TL

LPG litre fiyatı 11,99 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzinin litre fiyatı 20,82 TL

Motorinin litre fiyatı 22,07 TL

LPG litre fiyatı 11,84 TL