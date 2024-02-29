Akaryakıta seçim indirimi geliyor. Bu gece yarısı uygulanacak

İstanbul ve Ankara büyükşehir belediye başkanlıklarını geri kazanmak isteyen hükümet, vatandaşın büyük tepkisine neden olan ve litre fiyatı 45 TL'ye dayanan motorine indirim yapmaya hazırlanıyor.

Bu gece yarısından sonra son dakika değişikliği olmazsa saatler 00.01'i gösterdiğinde motorine 1 lira 35 kuruş indirim yapacak.

Motorin İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 42 lira 05 kuruşa, Anadolu Yakası'nda 41 lira 98 kuruşa, Ankara'da 42 lira 82 kuruşa İzmir'de 43 lira 04 kuruşa satılıyor.

1 lira 35 kuruşluk indirimin gelmesi halinde motorin litresi İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 40 lira 70 kuruşa, Anadolu Yakası'nda 40 lira 63 kuruşa, Ankara'da 41 lira 47 kuruşa, İzmir'de 41 lira 69 kuruşa düşecek.

İndirimin uygulanmayacağı benzin ise İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 40 lira 46 kuruşa, Anadolu Yakası'nda 40 lira 37 kuruşa, Ankara'da 41 lira 17 kuruşa, İzmir'de 41 lira 39 kuruşa satılıyor.

İndirimin seçim hazırlığı için yapıldığını ifade eden bir vatandaş "Seçim olmasa inanın motorin 50 TL sınırına dayanırdı. Ama kimse sevinmesin. 1 Nisan'dan sonra zamlar bomba gibi yağacak. Fiyatlar jet hızıyla yükselecek. Alım gücü düşen vatandaş hiçbir şey alamaz olacak. Doğal olarak da fiyatlar düşecek. Bu dediklerim aynen çıkacak" yorumunu yaptı.