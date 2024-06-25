Akaryakıta üç zam birden. Tarih belli oldu

Milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren bir değişiklik yaşandı. Akaryakıt fiyatlarına üçlü zam geldi. bugünden itibaren tabelalara yansıyan bu zam, akaryakıt fiyatlarını yeniden zirve seviyelere çıkardı. Peki güncel akaryakıt fiyatları ne oldu? İşte il il güncel benzin, motorin ve LPG litre fiyatları…

26 MART SONRASI ZİRVEYİ YAŞADI

Bugünden itibaren benzin litre fiyatı 2 TL, motorin litre fiyatı ise 1,68 TL arttı. LPG fiyatları da 40 kuruş yükseldi. Böylece benzin fiyatları 21 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviyesine ulaşırken, motorin fiyatları 26 Mart'tan sonra zirveye yerleşti.

BENZİN VE MOTORİNE ÖTV ZAMMI YOLDA

3 Temmuz'da TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon verisinin ardından ÖTV'ye yapılacak zamla birlikte akaryakıt fiyatlarının bir kez daha litre başına 3 – 3,5 TL artması bekleniyor. Bu durumda, iki haftalık süre içinde benzin ve motorin fiyatları 5 TL'nin üzerinde artış gösterecek ve hem motorin hem de benzin fiyatları 45 TL'nin üzerine çıkacak.

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 42,18 TL

Motorin litre fiyatı: 42,28 TL

LPG litre fiyatı: 19,81 TL

İSTANBUL AVRUPA YAKASI FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 42,29 TL

Motorin litre fiyatı: 42,36 TL

LPG litre fiyatı: 20,28 TL

ANKARA

Benzin litre fiyatı: 43,28 TL

Motorin litre fiyatı: 43,35 TL

LPG litre fiyatı: 20,25 TL

İZMİR