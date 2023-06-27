Akaryakıta zam geldi. İyi bayramlar Türkiyem

Editör: Osmancan Erok
Dolar kurundaki hareketlilik devam ediyor. 1 ABD Doları 26 TL’yi geçti. Euro ise 29 TL’ye doğru ilerliyor. Döviz kurundaki bu artış akaryakıt fiyatlarını da vurdu.
Haziran ayı boyunca hem motorin litre fiyatları hem de benzin fiyatı peş peşe zamlanmıştı. Mazot fiyatı toplamda 4,37 TL, benzin litre fiyatı ise 3,36 TL artmıştı. Böylece akaryakıt fiyatları iki grupta da ortalama olarak 24 liranın üzerine yükseldi.
Birkaç gün önce açıklanan zam bugün geldi. Kurban Bayramı’ndan önce akaryakıt fiyatları uçtu. Bugünden itibaren LPG fiyatlarına 66 kuruş zam geldi.
27 Haziran Salı günü itibariyle güncel akaryakıt fiyatları:
ADANA
Benzin fiyatı: 24,91 TL
Motorin fiyatı: 24,69 TL
LPG fiyatı: 11,36 TL
ANKARA
Benzin fiyatı: 24,51 TL
Motorin fiyatı: 24,29 TL
LPG fiyatı: 11,95 TL
ANTALYA
Benzin fiyatı: 25,12 TL
Motorin fiyatı: 25,01 TL
LPG fiyatı: 11,91 TL
AYDIN
Benzin fiyatı: 24,63 TL
Motorin fiyatı: 24,47 TL
LPG fiyatı: 11,70 TL
BALIKESİR
Benzin fiyatı: 24,70 TL
Motorin fiyatı: 24,62 TL
LPG fiyatı: 11,58 TL
DİYARBAKIR
Benzin fiyatı: 25,18 TL
Motorin fiyatı: 24,98 TL
LPG fiyatı: 11,43 TL
İSTANBUL
Benzin fiyatı: 24,06 TL
Motorin fiyatı: 23,85 TL
LPG fiyatı: 11,91 TL
İZMİR
Benzin fiyatı: 24,61 TL
Motorin fiyatı: 24,47 TL
LPG fiyatı: 11,73 TLBenzi
SİVAS
Benzin fiyatı: 24,90 TL
Motorin fiyatı: 24,79 TL
LPG fiyatı: 11,96 TL
TRABZON
Benzin fiyatı: 24,73 TL
Motorin fiyatı: 24,69 TL
LPG fiyatı: 11,70 TL