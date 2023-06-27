Akaryakıta zam geldi. İyi bayramlar Türkiyem

Editör: Osmancan Erok

Dolar kurundaki hareketlilik devam ediyor. 1 ABD Doları 26 TL’yi geçti. Euro ise 29 TL’ye doğru ilerliyor. Döviz kurundaki bu artış akaryakıt fiyatlarını da vurdu.

Haziran ayı boyunca hem motorin litre fiyatları hem de benzin fiyatı peş peşe zamlanmıştı. Mazot fiyatı toplamda 4,37 TL, benzin litre fiyatı ise 3,36 TL artmıştı. Böylece akaryakıt fiyatları iki grupta da ortalama olarak 24 liranın üzerine yükseldi.

Birkaç gün önce açıklanan zam bugün geldi. Kurban Bayramı’ndan önce akaryakıt fiyatları uçtu. Bugünden itibaren LPG fiyatlarına 66 kuruş zam geldi.

27 Haziran Salı günü itibariyle güncel akaryakıt fiyatları:

ADANA

Benzin fiyatı: 24,91 TL

Motorin fiyatı: 24,69 TL

LPG fiyatı: 11,36 TL

ANKARA

Benzin fiyatı: 24,51 TL

Motorin fiyatı: 24,29 TL

LPG fiyatı: 11,95 TL

ANTALYA

Benzin fiyatı: 25,12 TL

Motorin fiyatı: 25,01 TL

LPG fiyatı: 11,91 TL

AYDIN

Benzin fiyatı: 24,63 TL

Motorin fiyatı: 24,47 TL

LPG fiyatı: 11,70 TL

BALIKESİR

Benzin fiyatı: 24,70 TL

Motorin fiyatı: 24,62 TL

LPG fiyatı: 11,58 TL

DİYARBAKIR

Benzin fiyatı: 25,18 TL

Motorin fiyatı: 24,98 TL

LPG fiyatı: 11,43 TL

İSTANBUL

Benzin fiyatı: 24,06 TL

Motorin fiyatı: 23,85 TL

LPG fiyatı: 11,91 TL

İZMİR

Benzin fiyatı: 24,61 TL

Motorin fiyatı: 24,47 TL

LPG fiyatı: 11,73 TLBenzi

SİVAS

Benzin fiyatı: 24,90 TL

Motorin fiyatı: 24,79 TL

LPG fiyatı: 11,96 TL

TRABZON

Benzin fiyatı: 24,73 TL

Motorin fiyatı: 24,69 TL

LPG fiyatı: 11,70 TL